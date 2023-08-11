Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Japonya - İsveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - İsveç maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 10:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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