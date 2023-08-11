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Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Japonya ile İsveç karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 09:46 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 10:10
Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Japonya - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Japonya - İsveç kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Japonya - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JAPONYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Japonya - İsveç maçı 11 Ağustos Cuma günü saat 10:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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