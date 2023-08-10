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Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Olympiakos ile Genk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 17:10 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 17:30
Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme

Olympiakos - Genk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olympiakos ile Genk kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olympiakos - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLYMPİAKOS - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olympiakos - Genk maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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