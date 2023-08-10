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Aris - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan sürüyor. Aris ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2023 Perşembe 14:30
Aris - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme

Aris - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Aris ile Dinamo Kiev kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aris - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARİS - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aris - Dinamo Kiev maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21:15'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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