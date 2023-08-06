Dortmund - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Dortmund - Ajax maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Dortmund ile Ajax, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - AJAX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Ajax 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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