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Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Community Shield

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 10:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 10:40
Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Community Shield

Arsenal - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Manchester City 6 Ağustos Pazar günü saat 18:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabaka Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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