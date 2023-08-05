Kocaelispor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kocaelispor - Pendikspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kocaelispor ile Pendikspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kocaelispor - Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Pendikspor 5 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de karşı karşıya geliyor. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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