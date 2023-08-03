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Aston Villa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Aston Villa ile Lazio karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 13:27 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 13:40
Aston Villa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Aston Villa - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Aston Villa, Lazio hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Lazio 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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