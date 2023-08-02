Molde - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Molde ile Helsinki kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Molde - Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Helsinki maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.