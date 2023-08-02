Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liverpool - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Liverpool, Bayern Münih hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Bayern Münih 2 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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