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Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Liverpool ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 13:00
Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liverpool - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Liverpool, Bayern Münih hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİVERPOOL - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Bayern Münih 2 Ağustos Çarşamba günü saat 14:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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