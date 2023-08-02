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Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Güney Afrika ile İtalya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:30 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2023 Çarşamba 09:50
Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Güney Afrika - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Güney Afrika ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Güney Afrika - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY AFRİKA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Afrika - İtalya maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Güney Afrika - İtalya MAÇINI CANLI İZLE

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