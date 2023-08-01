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Vietnam - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Vietnam ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vietnam - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 11:00
Vietnam - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Vietnam - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Vietnam ile Hollanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vietnam - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VİETNAM - HOLLANDA&NBSP;MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vietnam - Hollanda maçı 1 Ağustos Salı günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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