PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

PSG - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen PSG, Inter hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Inter 1 Ağustos Salı günü saat 13:20'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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