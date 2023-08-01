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Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olimpija ile Ludogorets karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 15:40
Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Olimpija - Ludogorets maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Olimpija ile Ludogorets kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija - Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OLİMPİJA - LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Olimpija - Ludogorets maçı 1 Ağustos Çarşamba günü saat 21:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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