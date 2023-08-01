Haberler Futbol Çin - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Çin - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Çin ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çin - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 10:50 Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı 11:00
Çin - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Çin - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Çin ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çin - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇİN - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çin - İngiltere maçı 1 Ağustos Salı günü saat 10:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Çin - İngiltere MAÇINI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
CANLI Zimbru Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı'ndan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!
70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden...
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool'da ayrılık! İşte yeni takımı
Haiti - Danimarka maçı saat kaçta?
PMYO başvuru ekranı e-Devlet 2023
2024-2025 memur maaş zammı ne kadar olacak?
TOKİ açık artırma teklif nasıl verilir 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor F.Bahçe'ye kötü haber! Danimarkalı elden kaçıyor 10:43
Haiti - Danimarka maçı saat kaçta? Haiti - Danimarka maçı saat kaçta? 10:19
Çin - İngiltere maçı saat kaçta? Çin - İngiltere maçı saat kaçta? 09:57
Vietnam - Hollanda maçı saat kaçta? Vietnam - Hollanda maçı saat kaçta? 09:37
Portekiz - ABD maçı saat kaçta? Portekiz - ABD maçı saat kaçta? 09:34
Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? Zimbru - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:15
Daha Eski
Fırtına'da Maxi Gomez gerçeği! Teklif aldı Fırtına'da Maxi Gomez gerçeği! Teklif aldı 09:08
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:19
Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi Zajc yeniden F.Bahçe'de! Yıldız isim İstanbul'a geldi 01:18
F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:02
Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! Beşiktaş yıldız isimle sözleşme yeniledi! 00:04
70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 70 milyon euro'luk operasyon! 7 yıldız birden... 00:04