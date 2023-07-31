Kanada - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Kanada - Avusturya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Kanada ile Avusturya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kanada - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KANADA - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kanada - Avusturya maçı 31 Temmuz Pazartesi günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Kanada - Avusturya MAÇINI CANLI İZLE