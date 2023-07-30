Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Chelsea - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Chelsea ile Fulham, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Fulham 30 Temmuz Pazar günü saat 21:45'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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