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Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni seozuna sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Atletico Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 12:10
Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Atletico Madrid - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Atletico Madrid ile Manchester City, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Atletico Madrid - Manchester City 30 Temmuz Pazar günü saat 14.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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