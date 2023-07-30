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Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona sıkı başlangıç yapmak isteyen takımlardan Aston Villa ile Brentford karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 15:06 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar 15:08
Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Aston Villa - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Aston Villa ile Brentford, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ASTON VİLLA - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Aston Villa - Brentford 30 Temmuz Pazar günü saat 19:00'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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