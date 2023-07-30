Almanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Almanya - Kolombiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Almanya ile Kolombiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Kolombiya maçı 30 Temmuz Pazar günü saat 12:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Almanya - Kolombiya MAÇINI CANLI İZLE