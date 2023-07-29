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İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan İsveç - İtalya maçı ile devam ediyor. Karşılaşmanın galibi Grubu'nda liderliğe yükselecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:40
İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

İsveç - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. İsveç ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsveç - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVEÇ - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsveç - İtalya maçı 29 Temmuz Cumartesi günü saat 10.30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İsveç - İtalya MAÇINI CANLI İZLE

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