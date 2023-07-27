Mbappe ısrarı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Kylian Mbappe transferinde ısrarcı. Suudi Arabistan temsilcisinin idarecileri bu hafta Paris'e bir çıkarma yapacak. PSG, Real Madrid ile gelecek sezon için anlaşmaya varan 24 yaşındaki oyuncusunu satmaya sıcak bakıyor. Arap kulübünün teklifini kabul ettiler. Ancak Mbappe kariyerinin bu döneminde Al Hilal'e gitmek istemiyor. Arap yetkililer, Fransız yıldızın temsilcileriyle bir araya gelecek. Tekliflerini tekrarlayacaklar. Al Hilal, 200 milyon euro garanti maaş veriyor. İmaj haklarıyla bu rakam 700 milyon euro'ya kadar yükseliyor. Gelecek sezon takımdan ayrılma özgürlüğü de sözleşmede olacak. Ailesi kabul etmesini istiyor.