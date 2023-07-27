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Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Juventus, Milan ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:50
Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Juventus - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Juventus ile Milan, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Milan maçı 28 Temmuz Cuma günü saat 05:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Spor Plus'tan canlı yayınlanacak.

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