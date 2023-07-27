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Inter - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Inter, Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:30 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 13:40
Inter - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Inter - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Inter ile Al Nassr, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Al Nassr maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 13:20'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmamaktadır.

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