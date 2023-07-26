Haberler Futbol Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Ludogorets ile Olimpija karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:20 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 15:40
Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Ludogorets - Olimpija maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda heyecan başlıyor. Ludogorets ile Olimpija kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ludogorets - Olimpija maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUDOGORETS - OLİMPİJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ludogorets - Olimpija maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İbrahim Tatlıses müjdeyi patlattı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ikiz bebek bekliyor!
Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "FETÖ'cülere teslim olan yönetimce atılmak beni küçültmez"
Atletico'dan G.Saray'a dev transfer!
G.Saray'a 100 milyonluk transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta?
Aris Limassol - Bate Borisov maçı saat kaçta?
YKS ek tercihlerde puan düşer mi 2023?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak Temmuz 2023?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 15:21
Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! Trabzonspor'a Danimarkalı orta saha! 15:09
F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? F.Bahçe - FC Zimbru maçı saat kaçta? 15:07
Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu Transfer bombası! Yıldız ismin bonservisi belli oldu 14:34
Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! Bertuğ Yıldırım'dan 3 yıllık imza! 14:31
Fırtına'dan farklı prova Fırtına'dan farklı prova 14:06
Daha Eski
F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu F.Bahçe'ye Sırp oyun kurucu 13:31
Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada Umut Meraş'ın yaptığı kaza kamerada 13:24
Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? Ludogorets - Olimpija maçı saat kaçta? 12:54
Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? Rakow - Qarabağ maçı saat kaçta? 12:51
Aris Limassol - Bate Borisov maçı saat kaçta? Aris Limassol - Bate Borisov maçı saat kaçta? 12:48
Sheriff - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? Sheriff - Maccabi Haifa maçı saat kaçta? 12:45