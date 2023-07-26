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Kasımpaşa - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, Al Qadsiah ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:10 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:20
Kasımpaşa - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Kasımpaşa - Al Qadsiah maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Kasımpaşa - Al Qadsiah, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa - Al Qadsiah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - AL QADSİAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Al Qadsiah maçı 26 Temmuz Çarşamba günü saat 18:30'da karşı karşıya gelecek. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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