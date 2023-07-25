PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

PSG - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen PSG - Al Nassr, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Al Nassr maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 13:20'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.