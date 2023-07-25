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Bayern'den Harry Kane harekatı!

Alman devi, Tottenham’ın yıldızı Kane’e 20 milyon euro verecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 06:50
Bayern'den Harry Kane harekatı!

Forvet arayışlarını sürdüren Bayern Münih'in aklında sadece Harry Kane var. Alman devi, 29 yaşındaki tecrübeli forvet için Tottenham'a yeni bir teklif sunacak. Yıldız golcüye de yıllık 20 milyon euro'luk bir öneri yapılacağı öne sürüldü. Görüşmelerin gelecek hafta tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Tottenham'ın yıldızı Son Heung-min, Kane'in olası Bayern Münih transferi hakkında şunları söyledi: "Ne karara vardığı hakkında bir şey söyleyemem çünkü bilmiyorum. Muhtelemen Harry de henüz bilmiyor. Sadece bekleyecek. Sonunda bir karara varacaklar ve ne olursa olsun buna saygı duymalıyız."

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