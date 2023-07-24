İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

İtalya - Arjantin maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. İtalya ile Arjantin kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Arjantin maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 09:00'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

İtalya - Arjantin MAÇINI CANLI İZLE