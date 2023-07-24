Haberler Futbol Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:30
Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Antalyaspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Antalyaspor ile Rizespor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Rizespor maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 16:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
2 ay uzaklaştırma kararı! Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur'a kabusu yaşatmıştı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa tarihini açıkladı
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı!
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid - Manchester United maçı saat kaçta?
Greuther Fürth - Liverpool maçı saat kaçta?
IDEF 2023 nerede, ne zaman, kimler katılabilir?
2023 LGS Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
2023 LGS Anadolu İmam Hatip Lisesi boş kontenjanlar ve taban puanları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de fikstür belli oldu! 20:14
Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! Beşiktaş İngiliz yıldıza resmi teklifini yaptı! 19:03
Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." Okan Buruk'tan transfer sözleri! "Listemizdeki..." 18:33
Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! Dusan Tadic'ten şampiyonluk sözleri! 18:28
Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu! 18:21
Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! Pape-Alioune Ndiaye Şanlıurfaspor'da! 18:19
Daha Eski
G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! G.Saray - F.Bahçe Süper Kupa finalinin tarihi açıklandı! 18:14
Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli Szalai resmen ayrıldı! İşte bonservis bedeli 17:31
F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! F.Bahçe'de 6 isimle yollar ayrıldı! 16:46
Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! Fırtına'yı yıkan Orsic detayı! 16:40
G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... G.Saray'a kötü haber! Kerem Demirbay... 16:35
F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca F.Bahçe'den G.Saray'a Zaha misillemesi! Buruk'un gözdesine kanca 15:39