Almanya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Almanya ile Fas kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Fas maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALMANYA - FAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Fas maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 11:30'da TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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