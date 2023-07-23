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Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Newcastle United, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2023 Pazar 15:40
Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Newcastle United - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Newcastle United, Aston Villa, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNİTED - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Aston Villa maçı 24 Temmuz Pazartesi günü saat 02:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanacak.

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