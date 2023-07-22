TRANSFER HABERİ: Attila Szalai'nin bonservisi belli oldu! Fenerbahçe'ye dev gelir

Fenerbahçe'nin yüksek bedelli oyuncu satışlarına Attila Szalai de eklendi.
Fenerbahçe'nin yüksek bedelli oyuncu satışlarına Attila Szalai de eklendi.
Yaptığı başarılı satışlarla dikkat çeken sarı-lacivertliler, kasasını doldurmaya devam ediyor.
Transferde büyük yankı uyandıran Fenerbahçe, oyuncu satışlarından gelen gelirle rahat hareket etme imkanı buluyor.
Gelecek sezona iddialı giriş yapmayı amaçlayan sarı-lacivertlilerde ayrılan isimlerden kazanılan bonservis ücretleri büyük önem taşıyor.
İlk olarak Arda Güler'i Real Madrid'e gönderen Kanarya, ciddi bir gelir elde etti.
Birçok talibi bulunan genç yıldız, uzun süren görüşmeler sonucunda tercihini eflatun-beyazlılardan yana yaptı.
Kıran kırana geçen pazarlıklar sonucu net 20 milyon euro bonservis bedeli ve 10 milyon euro bonuslarla anlaşma sağlandı.
BERISHA'DAN 4 MİLYON EURO!
Alman ekibi Augsburg, Fenerbahçe'den kiraladığı Berisha'nın 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı.
BRUMA BRAGA'YA SATILDI!
Öte yandan bu transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan bir diğer isim olan Bruma da Portekiz ekibi Braga'nın yolunu tuttu.
Braga ile Fenerbahçe transfer için 6.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, kadroda düşünülmeyen isimlerle birer birer yollarını ayırıyor.
Satış listesine konan oyuncular için ciddi pazarlıklar yürüten sarı-lacivertli kurmaylar, operasyonu en karlı çıkacak şekilde tamamlamayı amaçlıyor.
Birçok oyuncusuna teklif gelen Fenerbahçe'de takımdan ayrılan son isim Macar savunmacı Attila Szalai oldu.
TAKIMA VEDA ETTİ!
Veda açıklamasında bulunan Szalai, "Çok duygusal günler yaşıyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Fenerbahçe benim ailem. Umarım tekrar Fenerbahçe'de olurum. Umarım kısa sürede tekrar görüşürüz. Bundan sonra Fenerbahçe'nin en büyük taraftarı olacağım." dedi.
Fenerbahçe'de çok güzel anılarının olduğunu söyleyen Szalai, "Fenerbahçe'de 2,5 yılda harika deneyimler yaşadım. Fenerbahçe ailesindeki herkese müteşekkirim. Hayatımda şu ana kadarki en güzel anılarımdı bunlar. Onlara her zaman minnettar olacağım. Bu ayrılık bir veda değil. Bu bir, 'tekrar görüşürüz' mesajı." ifadelerini kullandı.
Macar stoper, "Türkiye'yi ve İstanbul'u çok seviyorum. Benim için burası 'ikinci ev' gibi. Burayı özleyeceğime eminim. Vaktim oldukça buraya geleceğim. Ayrıca stada gelip, ailem olan Fenerbahçe'yi destekleyeceğim." şeklinde konuştu.
Son olarak Türkçe bir mesaj veren Attila Szalai şu ifadeleri kullandı: "Büyük Fenerbahçe ailesi. Her şey için çok çok çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum."
Almanya Bundesliga ekipleriyle görüşme halinde olan yıldız futbolcunun yeni takımı netlik kazandı.
HOFFENHEIM İLE ANLAŞTI!
Union Berlin'le uzun süre görüşen, ardından Freiburg'dan teklif alan Macar stoper, Hoffenheim ile el sıkıştı.
Oyuncuya kamptan ayrılması için izin veren sarı-lacivertli yönetim, Alman ekibi ile her konuda anlaşmaya vardı.
2021'de Limassol'den 2.2 milyon euroya transfer edilen Macar stoper, takımına büyük bir ücret kazandırdı.
SZALAI'DEN 15 MİLYON EURO!
İlk etapta 12.5 milyon euro ile gelen Hoffenheim, bonus talepleriyle çözüm buldu. Sarı-lacivertliler, 12.5 milyon euroluk öneriyi bazı bonus maddeleriyle 15 milyon euroya çekmeyi başardı.
Fenerbahçe forması ile 117 resmi karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki solak savunmacı, 7 kez ağları sarsıp 4 kez de asist yaptı.
Stoper mevkisinde forma giyen Attila Szalai, sol bek bölgesinde de görev yapabiliyor.