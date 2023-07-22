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Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Barcelona, Juventus ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 14:46
Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Barcelona - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Barcelona ile Juventus, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Juventus maçı 23 Temmuz Pazar günü saat 05:30'da karşı karşıya gelecek. Müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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