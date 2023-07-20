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Avustralya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Avustralya ile İrlanda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avustralya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 15:30
Avustralya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

Avustralya - İrlanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Avustralya ile İrlanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Avustralya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AVUSTRALYA - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Avustralya - İrlanda maçı 20 Temmuz Perşembe günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Avustralya - İrlanda MAÇINI CANLI İZLE

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