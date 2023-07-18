Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Alanyaspor - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Alanyaspor ve Konyaspor, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Konyaspor maçı 18 Temmuz Salı günü saat 17:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.