Haberler Futbol TFF'de yeni kurullar belirlendi

TFF'de yeni kurullar belirlendi

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimler belli oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:54 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2023 Pazartesi 21:57
TFF'de yeni kurullar belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantının ardından Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve Etik Kurulu'nda görev alacak isimleri açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada Tahkim Kurulu Başkanı'nın Mustafa Artuç olduğu belirtildi. Kuruldaki üyeler ise Alaaddin Varol, Mustafa Demirel, Bayram Şen, Esra Alan, Mehmet Erol ve İlhan Üzülmez oldu.

PFDK BAŞKANI FATİH MADEN OLDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda başkanlığa Fatih Maden getirildi. Erkan Kıraç, Halil İbrahim Ayçiçek, Sinan Sezer, Gülşah Bostancı Bozbayındır, Selman Dursun ve Yusuf Ziya Taşkan asıl üye oldular.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU'NDA BAŞKAN OSMAN HAKAN ÖNCEL

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun başkanının Osman Hakan Öncel olduğu aktarıldı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun üyeleri ise Mustafa Çattık, Emrah Kulaklı, Ömer Faruk Erol, Ali Paslı, Esra Hatipoğlu, Battal Yılmaz.

CELAL CANDAN, ETİK KURULU BAŞKANI OLDU

Etik Kurulu'nun yeni başkanı ise Celal Candan oldu. Candan'ın başkanlığındaki kurulda asıl üye olarak yer alacak isimler Mahmut Fatih Çelikbilek, Çağrı Silahtaroğlu, Nuray Ekşi, Serkan Ağar olarak belirlendi.

DİĞER
Süper Lig fikstür çekimi için TFF kararını açıkladı: Bu hafta çekiliyor! 2023-2024 Süper Lig fikstür çekimi ne zaman çekilecek, saat kaçta, hangi kanalda?
Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu katledilmişti! Cinayet davasında yeni gelişme! Seren Serengil tanık olarak dinlendi
Beşiktaş'ta Muleka da yolcu!
Resmen açıkladı! Beşiktaş'a veda etti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arjantin'de şampiyon River Plate!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Transfer Raporu
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Temmuz)
Aşure günü ne zaman 2023?
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten TFF'ye bir tepki daha! Özbek'ten TFF'ye bir tepki daha! 22:09
TFF kurulları belirledi! TFF kurulları belirledi! 21:54
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor 21:43
Nuri Şahin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! Nuri Şahin'den Arda Güler'e övgü dolu sözler! 21:43
G.Saray'dan açıklama! Sözleşmesi yenilendi G.Saray'dan açıklama! Sözleşmesi yenilendi 21:38
Dorukhan Toköz'den veda mesajı! Dorukhan Toköz'den veda mesajı! 21:32
Daha Eski
Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! Beşiktaş yeni sezona hazırlanıyor! 21:29
F.Bahçe o iddiaları yalanladı! F.Bahçe o iddiaları yalanladı! 19:58
Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! Beşiktaş'ta Muleka da yolcu! 19:35
G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! G.Saray'da o isme Avrupa'dan sürpriz talip! 18:43
R. Madrid sezonu karla kapattı! R. Madrid sezonu karla kapattı! 18:23
Beşiktaş'ın genç yeteneği Karşıyaka'da! Beşiktaş'ın genç yeteneği Karşıyaka'da! 18:14