Mbappe kavgası!

Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesi artık kesin gibi. Fransız yıldız, gelecek sezon Fransız temsilcisinden kesin olarak ayrılacağını söyledi. Ancak bu sözler PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi'yi kızdırdı. PSG Başkanı, "Real Madrid ile gizli bir anlaşma yapmış olabilir. Onu bonservissiz bırakmam. Neden şimdi gitmek istemiyor" ifadelerini kullandı. PSG, geçen yıl Real'i geri çevirmişti.

ONDAN LİDER OLMAZ

PSG cephesinde bunlar yaşanırken kulübün eski sportif direktör Leonardo da Kylian Mbappe'ye yüklendi. Leonardo, "PSG, Mbappe'den önce de vardı, sonra da var olacak. 6 yıldır burada ve 5 farklı kulüp Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Demek ki Mbappe olmadan da kupa alınabiliyor. O büyük bir oyuncu ancak bir lider değil. O harika bir golcü, yaratıcı değil. Ayrılma vakti geldi" ifadelerini kullandı.