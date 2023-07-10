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Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Yunanistan U19 ile İzlanda U19 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 12:10
Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Yunanistan U19 ile İzlanda U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YUNANİSTAN U19 - İZLANDA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yunanistan U19 - İzlanda U19 maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 22:00'de UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Yunanistan U19 - İzlanda U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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