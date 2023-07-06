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TFF'den Lale Orta ile devam kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını yapacak. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması planlanırken MHK başkanı Lale Orta ile ilgili ile ise flaş karar gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 11:12
TFF'den Lale Orta ile devam kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetimi 11 Temmuz'da ilk toplantısını yapacak. Toplantıda görev dağılımı ve kurulların açıklanması planlanıyor.

22 Haziran tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen Genel Kurul'a tek liste ile girerek yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekli ve yönetimi, ilk toplantısını 11 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Yönetim, yapılacak olan toplantıda başkan vekilleri ve sorumlularını belirleyecek.

FLAŞ LALE ORTA KARARI!

Yönetimin, MHK'da değişiklikler yaparak Lale Orta ile yola devam etmesi bekleniyor.

Bu gelişmenin ardından yaşanacak gelişmeler merakla beklenmeye başlandı.

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