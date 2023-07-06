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Malta U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Malta U19 ile Polonya U19 kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 10:47
Malta U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U19 Şampiyonası

Malta U19 - Polonya U19 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U19 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Malta U19 ile Polonya U19 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malta U19 - Polonya U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA U19 - POLONYA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta U19 - Polonya U19 maçı 6 Temmuz Perşembe günü saat 22:15'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

Malta U19 - Polonya U19 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE

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