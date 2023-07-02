Lucas PSG'de

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen PSG gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başlamış durumda. Fransız temsilcisi Bayern Münih forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hernandez'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı. L'Equipe'nin haberine göre Paris Saint-Germain 27 yaşındaki Fransız stoper Lucas Hernandez'i sağlık kontrollerinden geçirdi ve önümüzdeki hafta içerisinde resmi açıklamayı yapmaya hazırlanıyor.

BU RAKAM ÖDENMEZ

Ayrıca Fransız basınına göre PSG bu transfer için Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Bayern Münih formasıyla yalnızca 11 resmi karşılaşmada forma giyebilen Lucas Hernandez bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Fakat bu transfer bazı PSG'li taraftarların tepkisini çekti. Formsuz bir oyuncuya bu rakamın ödenmesini çok fazla buldular.