FIFA'dan yeni ofsayt kuralı hamlesi

Tartışmalara neden olan ofsayt kuralı için FIFA, yeni bir düzenleme getirdiğini duyurdu. Vücudun belirli uzuvlarının önde olması durumunda ofsayt düdüğünü çaldıran kural, yeni haliyle bu yıl İsveç'te denenecek. İşte, FIFA'nın uygulayacağı yeni ofsayt kuralı. Yeni ofsayt kuralı ile oyun akışının daha izlenilebilir hale gelmesini amaçlayan FIFA, bir futbolcunun tüm vücudunun defans hattının önünde olması durumunda ofsayt bayrağının kalkacağını, sadece diz veya omuz önde olması halinde ise ofsayt olarak kabul edilmeyeceğini açıkladı. FIFA, yeni kuralın etkilerini test etmek amacıyla, ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulama gerçekleştirecek. Eğer bu uygulama istenilen sonuçları verirse, yeni kural tüm dünyadaki futbol karşılaşmalarında geçerli olacak. Ofsayt tartışmaları da ortadan kalkmış olacak.