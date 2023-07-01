Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

Gürcistan U21 - İsrail U21 maçını canlı izlemek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Gürcistan U21 ile İsrail U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN U21 - İSRAİL U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan U21 - İsrail U21 maçı 1 Temmuz Cumartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

GÜRCİSTAN U21 - İSRAİL U21 MAÇINI CANLI ŞİFRESİZ İZLE