FIFA'dan tarihi ofsayt kuralı kararı!

FIFA'dan tarihi kararlar gelmeye devam ediyor. Son olarak FIFA santimlik ofsayt pozisyonlarını engellemek için harekete geçti.

Yeni ofsayt kuralına göre futbolcunun tüm vücudu defans çizgisinin önündeyse ofsayt bayrağı kalkacak. Sadece diz veye omuz öndeyse ofsayt geçerli olmayacak.

Kural ilk olarak İtalya ve İsveç'te uygulanacak. Uygulamadan istenilen sonuçların alınması durumunda yeni kural tüm dünyada geçerli olacak.

FIFA'nın amacının bu kuralla beraber futbolun daha izlenilebilir olması yönünde olduğu belirtiliyor.