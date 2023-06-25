İsviçre U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Avrupa U21 Şampiyonası

İsviçre U21 - İtalya U21 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa'nın genç yeteneklerinin sahne aldığı Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. İsviçre U21 ile İtalya U21 karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSVİÇRE U21 - İTALYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsviçre U21 - İtalya U21 maçı 25 Haziran Pazar günü saat 19:00'da UEFA TV'de canlı yayınlanacak.

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