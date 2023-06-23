Ofsayt sistemi yolda

Dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Büyükekşi, yarı otomatik ofsayt sistemine hazırlandıklarını ifade etti. Büyükekşi, "4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. Büyükekşi, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. 2023'ün başında web sayfamızı yeniledik. TFF, Milli Takımlar ve Süper Lig için yeni sosyal medya hesapları açtık. Dijital mecralarda üretilecek içeriklerden elde edeceğimiz gelirleri de kulüplerimizle paylaşacağız."
Dijitalleşme yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Büyükekşi, yarı otomatik ofsayt sistemine hazırlandıklarını ifade etti. Büyükekşi, "4 yıllık maliyeti 8 milyon euro olan yarı otomatik ofsayt teknolojisini yeni sezonda Türk futboluna kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu. Büyükekşi, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: Profesyonel futbolcu lisans işlemlerini dijitale taşıdık. 2023'ün başında web sayfamızı yeniledik. TFF, Milli Takımlar ve Süper Lig için yeni sosyal medya hesapları açtık. Dijital mecralarda üretilecek içeriklerden elde edeceğimiz gelirleri de kulüplerimizle paylaşacağız."