Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, yeniden başkanlığa seçildi. Ankara'da gerçekleşen genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. Kullanılan 191 oyun 169'unu alan Büyükekşi, tekrar başkanlığa getirildi. Kullanılan oyların 22'si geçersiz sayıldı.

Büyükekşi başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk Kalyoncu.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı teşekkür konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz dönemde yaptığımız çalışmaların daha da iyisini, önümüzdeki 4 yıllık dönemde yeni yönetim kurulumuzla gerçekleştirmek için elimizden gelen her türlü çabayı, çalışmayı göstereceğiz. Bize göstermiş olduğunuz teveccüh için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz, birlik beraberlikten yanayız, herkesi seviyoruz. Bu konuda hiçbir kimseyle problemimiz yok. Bir takım konuşmalar oldu. Onlara cevap vermek gibi bir niyetim yok. Biz yaratılanı severiz, yaradandan ötürü. Bundan sonraki dönemde de birlik beraberlik içerisinde olmak istiyoruz.