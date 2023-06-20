Moldova - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Moldova - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova - Polonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moldova - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Polonya maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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