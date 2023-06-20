Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Lihtenştayn - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Slovakya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Slovakya maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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