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Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Slovakya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 12:20
Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Lihtenştayn - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Lihtenştayn ile Slovakya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Slovakya maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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