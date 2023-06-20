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Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya ile Belçika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 10:40
Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Estonya - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Estonya ile Belçika kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Estonya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ESTONYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Estonya - Belçika maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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